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#ليبيا_الآن | استقبل الممبعوث الأممي غسان سلامة في #طرابلس ممثل مركز الحوار ال…

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | استقبل الممبعوث الأممي غسان سلامة في #طرابلس ممثل مركز الحوار الإنساني، مناسبة انتهاء المرحلة التشاورية للملتقى الوطني الذي اختتم في 11 يوليو في #تازربو. وتقدم سلامة بالشكر للمركز ولجميع الليبيين الذين شاركوا في هذا الملتقى، وأعرب عن تطلعه إلى استلام التقرير النهائي.

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