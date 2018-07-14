ليبيا_الآن | استقبل الممبعوث الأممي غسان سلامة في #طرابلس ممثل مركز الحوار ال…

#ليبيا_الآن | استقبل الممبعوث الأممي غسان سلامة في #طرابلس ممثل مركز الحوار الإنساني، مناسبة انتهاء المرحلة التشاورية للملتقى الوطني الذي اختتم في 11 يوليو في #تازربو. وتقدم سلامة بالشكر للمركز ولجميع الليبيين الذين شاركوا في هذا الملتقى، وأعرب عن تطلعه إلى استلام التقرير النهائي.
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