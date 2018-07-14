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#ليبيا_الآن | قدّم المبعوث الأممي غسان سلامة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ولي…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّم المبعوث الأممي غسان سلامة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في #طرابلس، وبحثوا في آخر المستجدات منذ أحداث #الهلال_النفطي وسبل السير قدمًا بخطة عمل الأمم المتحدة.


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