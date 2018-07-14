ليبيا_الآن | قدّم المبعوث الأممي غسان سلامة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ولي…

#ليبيا_الآن | قدّم المبعوث الأممي غسان سلامة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في #طرابلس، وبحثوا في آخر المستجدات منذ أحداث #الهلال_النفطي وسبل السير قدمًا بخطة عمل الأمم المتحدة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_اقتصاد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الدولية في السوق الموازي. …
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| بدأت شركة #مليتة للنفط والغاز حفر بئرين جديدين بالمنصة الرابعة ال…
تم النشر منذُ 12 دقيقة
#ليبياـالآن| صادرت مديرية أمن #ترهونة شحنة لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.
تم النشر منذُ 35 دقيقة
#ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال ليوم السبت ١٤ يوليو ٢٠١٨، يصل …
تم النشر منذُ 44 دقيقة
أضف تعليقـك