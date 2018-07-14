ليبيا_الآن | قدّم المبعوث الأممي غسان سلامة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ولي…

#ليبيا_الآن | قدّم المبعوث الأممي غسان سلامة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في #طرابلس، وبحثوا في آخر المستجدات منذ أحداث #الهلال_النفطي وسبل السير قدمًا بخطة عمل الأمم المتحدة.



