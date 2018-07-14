#ليبياـالآن| تمكن فريق طبي #أمريكي بالمشاركة مع فريق طبي #ليبي في مركز #طبرق الطبي، من إجراء عملية ناجحة لطفل عمره ٨ سنوات، قدم من #أجدابيا، كان يعاني من تشوه في القلب.



