#ليبياـالآن| تمكن فريق طبي #أمريكي بالمشاركة مع فريق طبي #ليبي في مركز #طبرق الطبي، من إجراء عملية ناجحة لطفل عمره ٨ سنوات، قدم من #أجدابيا، كان يعاني من تشوه في القلب.
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