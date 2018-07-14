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#ليبياـالآن| تمكن فريق طبي #أمريكي بالمشاركة مع فريق طبي #ليبي في مركز #طبرق…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تمكن فريق طبي #أمريكي بالمشاركة مع فريق طبي #ليبي في مركز #طبرق الطبي، من إجراء عملية ناجحة لطفل عمره ٨ سنوات، قدم من #أجدابيا، كان يعاني من تشوه في القلب.


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