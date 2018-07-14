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#ليبياـالآن| بدأت شركة #مليتة للنفط والغاز حفر بئرين جديدين بالمنصة الرابعة ال…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بدأت شركة #مليتة للنفط والغاز حفر بئرين جديدين بالمنصة الرابعة التابعة لحقل #البوري النفطي.

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قناة الان

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