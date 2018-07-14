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#ليبياـالآن| وزع الهلال الأحمر #الليبي في #طبرق، مواد إغاثية على الأسر الناز…

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزع الهلال الأحمر #الليبي في #طبرق، مواد إغاثية على الأسر النازحه من #درنة، والمسجلة في قوائم لديهم.

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