ليبياـالآن| وزع الهلال الأحمر #الليبي في #طبرق، مواد إغاثية على الأسر الناز…

#ليبياـالآن| وزع الهلال الأحمر #الليبي في #طبرق، مواد إغاثية على الأسر النازحه من #درنة، والمسجلة في قوائم لديهم.
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