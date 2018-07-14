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#ليبياـالآن| وزع صندوق موزانة الأسعار في #البيضاء 3200 كيس دقيق على مخابز #ا…

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزع صندوق موزانة الأسعار في #البيضاء 3200 كيس دقيق على مخابز #البيضاء المدينة و #مراوة و #قندولة و #اسلنطة و #سيدي عبد الواحد، وعمر المختار، و #مسة و #الخويمات، للتغلب على أزمة نقص مادة الدقيق.

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