ليبياـالآن| وزع صندوق موزانة الأسعار في #البيضاء 3200 كيس دقيق على مخابز #ا…

#ليبياـالآن| وزع صندوق موزانة الأسعار في #البيضاء 3200 كيس دقيق على مخابز #البيضاء المدينة و #مراوة و #قندولة و #اسلنطة و #سيدي عبد الواحد، وعمر المختار، و #مسة و #الخويمات، للتغلب على أزمة نقص مادة الدقيق.