#ليبياـالآن| أنهت الممثلة الأعلى للسياسات الأمنية والخارجية بالإتحاد الأوروبي “فردريكا موغريني”، زيارتها إلى العاصمة #طرابلس.

بحثت مورغيني خلال زيارتها أمس مع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ووزير الخارجية “محمد سيالة” سبل تطوير التعاون و الدعم الفني والتقني الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي لتأمين الحدود الليبية الجنوبية وتدريب خفر السواحل الليبي، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال التعليم و المنح الدراسية للطلبة الليبيين والتعاون في القطاع الصحي.