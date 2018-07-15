ليبياـالآن| من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى #ليبيا، غسان سلامة، مساء غ…

#ليبياـالآن| من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى #ليبيا، غسان سلامة، مساء غد الاثنين، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة استماع خاصة بليبيا. إذ سيسلط الضوء على آخر تطورات العملية السياسية والأوضاع في #ليبيا، بعد حل أزمة الهلال النفطي، وانتهاء جلسات المسار التشاوري للملتقى الوطني #الليبي.