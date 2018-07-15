#الرائد_أخبار

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي قال، إنهم قدموا طلب انضمام #ليبيا إلى منظمة التكامل لدول #أمريكا_الوسطى، موضحًا أن الاستفادة ستكون في جوانب من بينها الانسياب المباشر للسلع والمنتجات الزراعية للسوق الليبي دون وسيط، وفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة.

#ليبيا