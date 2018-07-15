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#الرائد_أخبار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي قال، إنهم قدموا…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي قال، إنهم قدموا طلب انضمام #ليبيا إلى منظمة التكامل لدول #أمريكا_الوسطى، موضحًا أن الاستفادة ستكون في جوانب من بينها الانسياب المباشر للسلع والمنتجات الزراعية للسوق الليبي دون وسيط، وفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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