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#الرائد_أخبار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤو…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز”، يبحثان في #طرابلس مع ممثلين لمدينة #مصراتة، التطورات السياسية، والإصلاح الاقتصادي، وسبل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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