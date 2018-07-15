الرائد_أخبار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤو…

#الرائد_أخبار

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز”، يبحثان في #طرابلس مع ممثلين لمدينة #مصراتة، التطورات السياسية، والإصلاح الاقتصادي، وسبل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

#ليبيا