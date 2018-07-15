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#ليبياـاالآن| أنباء عن توجه المسلحين الذين هاجموا حقل #الشرارة النفطي واختطفوا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـاالآن| أنباء عن توجه المسلحين الذين هاجموا حقل #الشرارة النفطي واختطفوا عاملين منه، أمس السبت، إلى منطقة #مرزق.

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قناة الان

قناة الان

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