ليبياـالآن| وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تطالب مكتب الصحة في #درنة بإيقاف روا…

#ليبياـالآن| وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تطالب مكتب الصحة في #درنة بإيقاف رواتب وفصل المتخلفين والمُنقطعين عن العمل، بعد تأمين وتحرير الجيش #الليبي للمدينة من قبضة الإرهاب.