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#ليبياـالآن| وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تطالب مكتب الصحة في #درنة بإيقاف روا…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تطالب مكتب الصحة في #درنة بإيقاف رواتب وفصل المتخلفين والمُنقطعين عن العمل، بعد تأمين وتحرير الجيش #الليبي للمدينة من قبضة الإرهاب.

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