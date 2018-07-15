#ليبياـالآن| وقع سفير #إيطاليا لدى #ليبيا ” جوزيبي بيروني”، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #ليبيا “سلطان هاجييف”، اتفاقًا تعهدت بموجبه #إيطاليا بدعم جهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا، تقديم منحة مالية قدرها 500 ألف يورو لبرامج التنمية في #ليبيا.
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