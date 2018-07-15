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#ليبيا_الآن| إستهدف الهلال الأحمر الليبي فرع #غات، 26 من الدارسين ومساعدي المش…

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إستهدف الهلال الأحمر الليبي فرع #غات، 26 من الدارسين ومساعدي المشرفين، للتقدم لإمتحانات اجتياز المرحلة الأولى في الجانب النظري، فى الإسعاف الأولي والمبادئ والتأسيس، استعدادا لإنتقالهم إلى المرحلة الثانية ضمن برنامج استقطاب المتطوعين.


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