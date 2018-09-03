ليبياـالآن| معبر السلوم البري: انهاء إجراءات سفر 474 إلى الجانب #الليبى، بين…

#ليبياـالآن| معبر السلوم البري: انهاء إجراءات سفر 474 إلى الجانب #الليبى، بينهم 41 #مصريًا و433 #ليبيًا. إضافة إلى إنهاء إجراءات وصول 179 مسافرًا، بينهم 157 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و41 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

كما تم إنهاء إجراءات عودة 150 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى #الليبية، بالمنطقة الشرقية.