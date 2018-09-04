عاجل

#ليبيا_الآن | #عاجل | أنباء غير مؤكدة عن تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة #…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | #عاجل | أنباء غير مؤكدة عن تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة #طرابلس، بين اللواء السابع و”ثوار طرابلس” في منطقة وادي الربيع، بعد ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك