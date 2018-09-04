#ليبيا_الآن | #عاجل | أنباء غير مؤكدة عن تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة #طرابلس، بين اللواء السابع و”ثوار طرابلس” في منطقة وادي الربيع، بعد ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا.
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