#ليبيا_الآن | #عاجل | أنباء غير مؤكدة عن تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة #طرابلس، بين اللواء السابع و”ثوار طرابلس” في منطقة وادي الربيع، بعد ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا.