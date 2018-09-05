ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف”، يصدر قرارًا بن…

#ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف”، يصدر قرارًا بنقل تبعية مديرية أمن منفذ مطار #بنينا الدولي من الإدارة العامة لأمن المنافذ، إلى مكتب الوزير على أن تخضع لإشرافه مباشرة.