ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف”، يصدر قرارًا بن…

#ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف”، يصدر قرارًا بنقل تبعية مديرية أمن منفذ مطار #بنينا الدولي من الإدارة العامة لأمن المنافذ، إلى مكتب الوزير على أن تخضع لإشرافه مباشرة.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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