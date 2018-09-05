#ليبياـالآن| جهاز الإسعاف والطورائ: تم إخلاء 13 عائلة من منطقة خلة #الفرجان في #طرابلس كانت عالقة بسبب الاشتباكات المسلحة، وتم تقديم المعونات العاجلة لهم ومساعدتهم في العبور إلى جهات متفرقة من العاصمة.