#ليبياـالآن| جهاز الإسعاف والطورائ: تم إخلاء 13 عائلة من منطقة خلة #الفرجان في #طرابلس كانت عالقة بسبب الاشتباكات المسلحة، وتم تقديم المعونات العاجلة لهم ومساعدتهم في العبور إلى جهات متفرقة من العاصمة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
لا تجعل صدرك مكباً للنفايات ..
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي “إينزو موافيرو ميلان…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| أنباء عن قيام مسلحين مجهولين مستودعًا يتبع شركة البريقة لتسويق الن…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| رحبت حكومات #الولايات المتحدة و #بريطانيا و #فرنسا إضافة إلى #…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك