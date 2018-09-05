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#ليبياـالآن| جهاز الإسعاف والطورائ: تم إخلاء 13 عائلة من منطقة خلة #الفرجان …

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جهاز الإسعاف والطورائ: تم إخلاء 13 عائلة من منطقة خلة #الفرجان في #طرابلس كانت عالقة بسبب الاشتباكات المسلحة، وتم تقديم المعونات العاجلة لهم ومساعدتهم في العبور إلى جهات متفرقة من العاصمة.

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