ليبيا_الان| بحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، اليوم الأربعا…

#ليبيا_الان| بحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، اليوم الأربعاء، بحضور مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، والمدراء العامين ومساعديهم ومدراء الإدارات، حصر الأضرار بدوائر التوزيع والجهد المتوسط وتسخير كافة الإمكانات لإنجاز أعمال الصيانة.
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
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