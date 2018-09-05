عاجل: مصادر من اللواء السابع : مجموعة مسلحة تتبع “الضمان” تخترق الهدنة و تطلق النار على تمركزاتنا في محور عين زارة مما تسبب في إصابة عدد من افراد اللواء بإصابات متفاوتة
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بوابة افريقيا الاخبارية
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
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