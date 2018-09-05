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عاجل: مصادر من اللواء السابع : مجموعة مسلحة تتبع “الضمان” تخترق الهدنة و تطلق النار على تمركزاتنا في محور عين زارة مما تسبب في إصابة عدد من افراد اللواء بإصابات متفاوتة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل: مصادر من اللواء السابع : مجموعة مسلحة تتبع “الضمان” تخترق الهدنة و تطلق النار على تمركزاتنا في محور عين زارة مما تسبب في إصابة عدد من افراد اللواء بإصابات متفاوتة

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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