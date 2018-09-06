#ليبيا_الآن| مع اقتراب حلول شهر رمضان، أو المناسبات والأعياد الدينية في #ليبيا، تبدأ الجمعيات الخيرية، أو مجموعات شبابية، لتقديم المساعدة للمحتاجين بشكل مكثف وكبير، برأيكم هل العمل الخيري في ليبيا مقتصر في هذه المناسبات فقط؟

