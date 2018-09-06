ليبيا_الآن | إجتمع عميد وأعضاء بلدية #جادو مع مسؤولي القطاعات الحكومية في الم…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد وأعضاء بلدية #جادو مع مسؤولي القطاعات الحكومية في المدينة ومدراء الأجهزة الأمنية ومدراء المصارف، ومجلس الأعيان ولجنة الأزمة ومختاري المحلات ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها المدينة أغسطس الماضي والتي طالبوا خلالهل برحيل المجلس البلدي جادو ونددوا بتدني مستوى الخدمات، وتمت مناقشة كيفية العمل على معالجة هذه الأوضاع.





