ليبيا_الآن | زار فريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدرسة الانعتاق في من…

#ليبيا_الآن | زار فريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدرسة الانعتاق في منطقة #جنزور في #طرابلس، حيث لجأت 27 عائلة إثر الاشتباكات الجارية. وقام الفريق بتقييم الاحتياجات الأساسية للاستجابة لها بتوزيع المساعدات العاجلة.







