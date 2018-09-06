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#ليبيا_الآن | زار فريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدرسة الانعتاق في من…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار فريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدرسة الانعتاق في منطقة #جنزور في #طرابلس، حيث لجأت 27 عائلة إثر الاشتباكات الجارية. وقام الفريق بتقييم الاحتياجات الأساسية للاستجابة لها بتوزيع المساعدات العاجلة.




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