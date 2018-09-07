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#ليبيا_الآن | إجتمع المبعوث الأممي غسان سلامة وعمداء بلديات #طرابلس الكبرى، بح…

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع المبعوث الأممي غسان سلامة وعمداء بلديات #طرابلس الكبرى، بحضور وكيل وزارة خارجية حكومة الوفاق، لمناقشة التدابير العاجلة لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، إضافة لبحث الأمور الإنمائية والإغاثية بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة.




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