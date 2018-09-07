#ليبيا_الآن | تفقد عضو المجلس البلدى #سرت المكلف بلجنة الازمة والطوارىء أبوبكر الجلاب آلية توزيع المساعدات الغدائية المخصصة لأكثر من 750 أسرة محتاجة في المدينة، والمقدمة من جمعية أيادي الخير للأعمال الخيرية #طرابلس، بتمويل من برنامج الغداء العالمي.
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