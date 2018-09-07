ليبيا_الآن | كرم مجلس إدارة نادي الأنصار في مدينة #البيضاء عميد المجلس البلد…

#ليبيا_الآن | كرم مجلس إدارة نادي الأنصار في مدينة #البيضاء عميد المجلس البلدية علي حسين، تقديرًا وعرفانًا لدعم الأخير الدائم للمؤسسات الشبابية وتذليل الصعاب امامها لتحقيق أهدافها.







