ليبيا_الآن | كرم مجلس إدارة نادي الأنصار في مدينة #البيضاء عميد المجلس البلد…

#ليبيا_الآن | كرم مجلس إدارة نادي الأنصار في مدينة #البيضاء عميد المجلس البلدية علي حسين، تقديرًا وعرفانًا لدعم الأخير الدائم للمؤسسات الشبابية وتذليل الصعاب امامها لتحقيق أهدافها.
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