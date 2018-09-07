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#ليبيا_الآن | عثرت القوات المسلّحة التابعة لغرفة عمليات #سرت الكبرى على موقعٍ …

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | عثرت القوات المسلّحة التابعة لغرفة عمليات #سرت الكبرى على موقعٍ لتخزين الوقود جنوب منطقة #النوفلية، وذلك خلال إجرائها دوريات إستطلاعية في المحلّة.




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