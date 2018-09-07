#ليبيا_الآن | عثرت القوات المسلّحة التابعة لغرفة عمليات #سرت الكبرى على موقعٍ لتخزين الوقود جنوب منطقة #النوفلية، وذلك خلال إجرائها دوريات إستطلاعية في المحلّة.







