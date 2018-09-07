ليبيا_الآن| أعلنت لجنة الطواريء المشكلة من المجلس الرئاسي؛ أمس الخميس، بجميع ا…

#ليبيا_الآن| أعلنت لجنة الطواريء المشكلة من المجلس الرئاسي؛ أمس الخميس، بجميع العاملين بمرافق الدولة من مستشفيات ومراكز صحية وإسعاف ومصالح وهيئات، الإلتحاق بأعمالهم، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
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