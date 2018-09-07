ليبيا_الآن| نعت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، السفير أحم…

#ليبيا_الآن| نعت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، السفير أحمد عبد الحميد الأطرش! أحد قدامى العاملين بها، الذي تقلد فيها مناصب عدة، كسفير لليبيا لدى تركيا، ونائباً لمندوب ليبيا بالأمم المتحدة، كما عمل وكيلاً مساعداً للشؤون الفنية، حيث وافته المنية أثر مرض ألم به.
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