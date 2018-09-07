ليبيا_الآن| تمكن أعضاء وحدة التحريات والقبض بفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية #ش…

#ليبيا_الآن| تمكن أعضاء وحدة التحريات والقبض بفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية #شحات، القبض علي شخصان أفريقيا الجنسية؛ يحملان بطاقات شخصية ليبية مزورة، حيث دخلوا إلى ليبيا تهريب بمساعدة ليبيين، قد وردت أسمائهم بمحاضر التحقيق، وسيتم القبض عليهم بعد إستكمال أجراءات التحقيق مع المتهمين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| أقيم أحتفالاً أمس الخميس، بقاعة الإجتماعات بمجمع #المرج للرعاية ا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| نظم مكتب الثقافة سرت، اللقاء الثاني عشر لصالونه الثقافي، تحت عنوان…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| نعت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، السفير أحم…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#بنغازي .. مدينة تتنفس رياضة “الفري ستايل” بنغازي- ليبيا (محمد البوسيفي ) رغم…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك