ليبيا_الآن| تمكن أعضاء وحدة التحريات والقبض بفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية #ش…

#ليبيا_الآن| تمكن أعضاء وحدة التحريات والقبض بفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية #شحات، القبض علي شخصان أفريقيا الجنسية؛ يحملان بطاقات شخصية ليبية مزورة، حيث دخلوا إلى ليبيا تهريب بمساعدة ليبيين، قد وردت أسمائهم بمحاضر التحقيق، وسيتم القبض عليهم بعد إستكمال أجراءات التحقيق مع المتهمين.



