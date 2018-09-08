#ليبيا_الآن | زار وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي فرع الهلال الأحمر #سرت للاطلاع على أوضاع العمل فيه، وأنشطته والمشاكل والتحديات، ومساعدته في إعادة تنظيم العضوية والعمل التطوعي، والشؤون الإداريه والمالية. هذا وتم الاتفاق على تسيير قافله طبية.