#ليبيا_الآن | زار وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي فرع الهلال الأحمر #سرت للاطلاع على أوضاع العمل فيه، وأنشطته والمشاكل والتحديات، ومساعدته في إعادة تنظيم العضوية والعمل التطوعي، والشؤون الإداريه والمالية. هذا وتم الاتفاق على تسيير قافله طبية.
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