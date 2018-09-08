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#ليبيا_الآن | عقدت المؤسسة الوطنية للنفط إجتماعًا فنيًا مع شركة #سرت لإنتاج وت…

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | عقدت المؤسسة الوطنية للنفط إجتماعًا فنيًا مع شركة #سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة الإنتاج وتطوير الاحتياطي والحفر التطويري وصيانة المشاريع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت في مقر الشركة في مرسى البريقة، إضافة إلى ما تم تنفيذه من مخططات الشركة للسنة الحالية والصعوبات التي واجهتها.




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