ليبيا_الآن | وزّعت المنظّمة الدولية للهجرة مستلزمات إنسانية للمهاجرين غير الشر…

#ليبيا_الآن | وزّعت المنظّمة الدولية للهجرة مستلزمات إنسانية للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء مركز إيواء #جنزور مكونة من مواد غذائية ومساعدات طبية، إستجابةً للإحتياجات الإنسانية الطارئة، بدعمٍ من الصندوق الإئتماني للإتحاد الأوروبي، لسلامة جميع الفئات المتضررة في #طرابلس.





