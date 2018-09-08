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#ليبيا_الآن | وزّعت المنظّمة الدولية للهجرة مستلزمات إنسانية للمهاجرين غير الشر…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وزّعت المنظّمة الدولية للهجرة مستلزمات إنسانية للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء مركز إيواء #جنزور مكونة من مواد غذائية ومساعدات طبية، إستجابةً للإحتياجات الإنسانية الطارئة، بدعمٍ من الصندوق الإئتماني للإتحاد الأوروبي، لسلامة جميع الفئات المتضررة في #طرابلس.



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