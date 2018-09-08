ليبياـالآن| وزعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة عبر صندوق موازنة الأ…

#ليبياـالآن| وزعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة عبر صندوق موازنة الأسعار، اليوم السبت، 22350 كيس دقيق على 149 مخبزًا في #بنغازي، بحصة 150 كيس دقيق لكل مخبز في المدينة.