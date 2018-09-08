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#ليبياـالآن| وزعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة عبر صندوق موازنة الأ…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة عبر صندوق موازنة الأسعار، اليوم السبت، 22350 كيس دقيق على 149 مخبزًا في #بنغازي، بحصة 150 كيس دقيق لكل مخبز في المدينة.

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