ليبياـالآن| وزعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة عبر صندوق موازنة الأ…

#ليبياـالآن| وزعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة عبر صندوق موازنة الأسعار، اليوم السبت، 22350 كيس دقيق على 149 مخبزًا في #بنغازي، بحصة 150 كيس دقيق لكل مخبز في المدينة.
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