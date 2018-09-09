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#ليبياـالآن| الحرس البلدي #غدامس، يتلف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلا…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الحرس البلدي #غدامس، يتلف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تمت مصادرتها من عدد من المحال التجارية في المدينة.

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قناة الان

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