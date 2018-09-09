عاجل

#ليبياـالآن| بعد قليل..اجتماع براعية البعثة الأممية للدعم في #ليبيا لترسيخ وقف…

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بعد قليل..اجتماع براعية البعثة الأممية للدعم في #ليبيا لترسيخ وقف إطلاق النار و استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار ، والبدء في مناقشة الترتيبات الأمنية المناسبة في العاصمة #طرابلس.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك