#ليبياـالآن| بعد قليل..اجتماع براعية البعثة الأممية للدعم في #ليبيا لترسيخ وقف إطلاق النار و استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار ، والبدء في مناقشة الترتيبات الأمنية المناسبة في العاصمة #طرابلس.
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