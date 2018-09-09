#ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: إصلاح 4 وحدات في محطة #الرويس، بعد تعطلها جراء عدم الالتزام ببرنامج طرح الأحمال.
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