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#ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: إصلاح 4 وحدات في محطة #الرويس، بعد تعطلها…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: إصلاح 4 وحدات في محطة #الرويس، بعد تعطلها جراء عدم الالتزام ببرنامج طرح الأحمال.

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قناة الان

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