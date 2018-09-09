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#ليبيا_الآن| تعرضت محطة الثلاجات بدائرة توزيع #الكريمية، لأضرار جسيمة خلال الإ…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تعرضت محطة الثلاجات بدائرة توزيع #الكريمية، لأضرار جسيمة خلال الإشتباكات التي جرت الايام الماضية، حيث أصيبت خلايا المحول بالمحطة، وفقدت التغذية، وعلى الفور تم صيانة الخلايا واعادة التغذية.

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قناة الان

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