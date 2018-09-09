ليبيا_الآن| تعرضت محطة الثلاجات بدائرة توزيع #الكريمية، لأضرار جسيمة خلال الإ…

#ليبيا_الآن| تعرضت محطة الثلاجات بدائرة توزيع #الكريمية، لأضرار جسيمة خلال الإشتباكات التي جرت الايام الماضية، حيث أصيبت خلايا المحول بالمحطة، وفقدت التغذية، وعلى الفور تم صيانة الخلايا واعادة التغذية.