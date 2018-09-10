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#ليبياـالآن| تمكن مجموعة من الموظفين من الخروج عبر الأبواب الخلفية للمؤسسة الو…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تمكن مجموعة من الموظفين من الخروج عبر الأبواب الخلفية للمؤسسة الوطنية للنفط – طريق السكة/ #طرابلس، التي تعرضت لهجوم مسلح نفذه ٦ إرهابيين، فيما لا يزال عدد من الموظفين عالقين في مقر المؤسسة وسط مخاوف من احتجازهم كرهائن.

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