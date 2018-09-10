ليبياـالآن| تمكن مجموعة من الموظفين من الخروج عبر الأبواب الخلفية للمؤسسة الو…

#ليبياـالآن| تمكن مجموعة من الموظفين من الخروج عبر الأبواب الخلفية للمؤسسة الوطنية للنفط – طريق السكة/ #طرابلس، التي تعرضت لهجوم مسلح نفذه ٦ إرهابيين، فيما لا يزال عدد من الموظفين عالقين في مقر المؤسسة وسط مخاوف من احتجازهم كرهائن.