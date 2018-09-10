#ليبياـالآن| مصحة النفط كلينيكا: استقبلنا جثة لأحد ضحايا الهجوم المسلح على مقر المؤسسة الوطنية للنفط – طريق السكة، فيما أودع آخر قسم العناية المركزة، ونعالج مجموعة من الجرحى من بينهم نساء.