ليبياـالآن| وزير داخلية الوفاق “عبدالسلام عاشور”: استخدم المهاجمون على مقر ال…

#ليبياـالآن| وزير داخلية الوفاق “عبدالسلام عاشور”: استخدم المهاجمون على مقر المؤسسة الوطنيةللنفط في طريق السكة – #طرابلس، الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، واحتجزوا عدداً من الرهائن داخل مبنى المؤسسة.
تعليقات
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هدا يتبت ان الدي يحرس اﻷهداف الحيوية واﻷستراتيجية غير مهنيين وغير قادرين على حماية هذه المؤسسات في ظل الظروف الراهنة والصعبة.وربي يسلم الموظفين واﻷبرياء من كل سوء
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اني رجل الأمن تخصص مكافحه ارهاب وبعدين عن العمل وليس لدينا اي كماليات حتى سيارت ويقولوا انتم داخلي
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اللهم سلم العباد ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
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