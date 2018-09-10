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#ليبياـالآن| وزير داخلية الوفاق “عبدالسلام عاشور”: استخدم المهاجمون على مقر ال…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزير داخلية الوفاق “عبدالسلام عاشور”: استخدم المهاجمون على مقر المؤسسة الوطنيةللنفط في طريق السكة – #طرابلس، الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، واحتجزوا عدداً من الرهائن داخل مبنى المؤسسة.

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