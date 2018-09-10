ليبياـالآن| وزير داخلية الوفاق “عبدالسلام عاشور”: استخدم المهاجمون على مقر ال…

#ليبياـالآن| وزير داخلية الوفاق “عبدالسلام عاشور”: استخدم المهاجمون على مقر المؤسسة الوطنيةللنفط في طريق السكة – #طرابلس، الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، واحتجزوا عدداً من الرهائن داخل مبنى المؤسسة.