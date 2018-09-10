#ليبياـالآن| نظم قطاع الصحة في #ليبيا بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في #ليبيا ، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في #القاهرة، اجتماعاً يهدف لإنشاء الاستراتيجية الوطنية لعاملي صحة المجتمع في ليبيا، يعمل على تحديد نطاق عاملي صحة المجتمع، وتحديد المؤهلات المطلوبة لأداء واجباتهم على أكمل وجه مع مراعاة خصوصيات المناطق واحتياجاتها، ووضع استراتيجية التنفيذ.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#عاجل| عضو مجلس النواب أبوبكر ميلاد، لـ #الرائد: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ت…
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| أحد عناصر قوة الدرع الخاصة بجانب أشلاء أحد الإنتحاريين الإثنين الل…
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبياـالآن| صورة للدخان المتصاعد من مقر المؤسسة الوطنية للنفط/ طريق #السكة – …
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| الناطق باسم وزير الداخلية محمد بوعبدالله يؤكد لـ #الرائد إخراج كافة المو…
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك