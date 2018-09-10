#ليبياـالآن| نظم قطاع الصحة في #ليبيا بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في #ليبيا ، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في #القاهرة، اجتماعاً يهدف لإنشاء الاستراتيجية الوطنية لعاملي صحة المجتمع في ليبيا، يعمل على تحديد نطاق عاملي صحة المجتمع، وتحديد المؤهلات المطلوبة لأداء واجباتهم على أكمل وجه مع مراعاة خصوصيات المناطق واحتياجاتها، ووضع استراتيجية التنفيذ.



