#ليبياـالآن| السفير الإيطالي لدى #ليبيا، جوزيبي بيروني: الهجوم الإرهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط تعمد المساس بلركيزة الرئيسية للاقتصاد #لليبي، وهذا الهجوم لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل جبان وخسيس.