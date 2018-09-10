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#ليبياـالآن| السفير الإيطالي لدى #ليبيا، جوزيبي بيروني: الهجوم الإرهابي الذي …

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| السفير الإيطالي لدى #ليبيا، جوزيبي بيروني: الهجوم الإرهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط تعمد المساس بلركيزة الرئيسية للاقتصاد #لليبي، وهذا الهجوم لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل جبان وخسيس.

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