#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فور وقوع الاعتداء الارهابي على مقر المؤسسة الليبية للنفط مع وكيل وزارة الدفاع اوحيدة نجم ورئيس المخابرات العامة اللواء عبدالقادر التهامي ورئيس المباحث العامة اللواء رشيد الرجباني وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع ومنسق شؤون الارهاب العميد محمد بشير وممثل ادارة المتابعة خالد البصير، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الارهابي. وقدّم السراج في تعازيه لأسر ضحايا الاعتداء الارهابي متمنيًا شفاء المصابين. وشدّد السراج على ضرورة معرفة أبعاد هذا الاعتداء الارهابي ومن يقفون وراءه، واتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات الامنية اللازمة لاحباط.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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