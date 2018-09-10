#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانًا دان فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في #طرابلس صباح اليوم، وتقدّم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء للجرحى. وأشاد المجلس في بيانه بشجاهة الأجهزة الأمنية التي قتلت الإرهابيين، معلنًا بدء التحقيق لكشف المتورطين.