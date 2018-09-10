عاجل

#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانًا دان فيه الهجوم الإرهابي …

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانًا دان فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في #طرابلس صباح اليوم، وتقدّم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء للجرحى. وأشاد المجلس في بيانه بشجاهة الأجهزة الأمنية التي قتلت الإرهابيين، معلنًا بدء التحقيق لكشف المتورطين.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك