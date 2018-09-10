#ليبيا_الآن | أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات الرسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1440. أعاده الله عليكم بالأمن والأمان والخير.
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