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#ليبيا_الآن | أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية في كافة …

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات الرسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1440. أعاده الله عليكم بالأمن والأمان والخير.

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قناة الان

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