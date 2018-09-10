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#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع آمر المنطق…

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، لبحث ترتيبات تأمين الهدنة في ضواحي العاصمة #طرابلس، وايقاف الاعمال العدائية، وتسليم مقار الوحدات العسكرية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها.

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