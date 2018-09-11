ليبيا_الآن| صرحت منظومة النهر الصناعي، عن البدأ يوم أمس الأثنين، بضخ المياه وا…

#ليبيا_الآن| صرحت منظومة النهر الصناعي، عن البدأ يوم أمس الأثنين، بضخ المياه والعمل على تشغيل الآبار لرفع الإنتاجية، ومن المتوقع وصول المياه إلى مدينة #طرابلس، مساء الأربعاء أو بداية يوم الخميس.
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