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#ليبيا_الآن| صرحت منظومة النهر الصناعي، عن البدأ يوم أمس الأثنين، بضخ المياه وا…

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| صرحت منظومة النهر الصناعي، عن البدأ يوم أمس الأثنين، بضخ المياه والعمل على تشغيل الآبار لرفع الإنتاجية، ومن المتوقع وصول المياه إلى مدينة #طرابلس، مساء الأربعاء أو بداية يوم الخميس.

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قناة الان

قناة الان

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