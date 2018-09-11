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#ليبيا_الآن | إستقبل ميناء #مصراتة البحري السفينة CONTSHIP ECO وعلى متنها 365 …

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل ميناء #مصراتة البحري السفينة CONTSHIP ECO وعلى متنها 365 حاوية، والسفينة KOSOVA وعلى متنها 246 حاوية، والسفينة JRS CAPILA وعلى متنها 271 حاوية، والعمل جاري على تفريغ حمولتها.



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