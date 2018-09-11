#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وكيل وزارة الدفاع اوحيده عبدالله، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ورئيس المخابرات الليبية اللواء عبدالقادر التهامي، ورئيس جهاز المباحث العامة اللواء رشيد محمد الرجباني، ونائب رئيس الجهاز اللواء ابراهيم الصادق الشقف، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء إمحمد ميلاد، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب العميد محمد بشير صالح، ونائب رئيس المخابرات الليبية العميد ميلود المصري، ومدير أمن #طرابلس العميد صلاح الدين السموعي، ونائبه العميد رمضان برباش، ومدير الشؤون الامنية العميد رجب ميلادصالح، والعميد كمال الزياني من جهاز المباحث العامة، والعقيد خالد محمد البصير مدير مكتب معلومات رئيس المجلس الرئاسي، لمتابعة الحالة الأمنية في طرابلس الكبرى، والترتيبات التي اتخذت لتأمين المواطنين ومقار مؤسسات الدولة







